МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Баланс спроса и предложения на европейском газовом рынке хрупок и нестабилен, поэтому любые перебои в поставках сейчас могут привести к дальнейшему росту цен, прокомментировал РИА Новости персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Виталий Яковлев. Эксперты объяснили причины резкого роста цен на газ в Европе

В ночь на четверг произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. Из-за этого поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" упали более чем вдвое.

Вслед за этим стоимость сентябрьского фьючерса на газ на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, побила рекорд, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. Спотовые цены на газ также обновляют многолетние максимумы: цена на споте TTF по контракту "на день вперед" выросла в пятницу до 518 долларов за тысячу кубов.

"Перебои только подчеркивают, насколько нестабилен баланс спроса и предложения на европейском рынке газа. Цены на газ в Европе уже несколько недель находятся на стабильно рекордном уровне, и любые перебои в поставках или увеличение спроса, вероятно, добавят еще 10-20 долларов за тысячу кубометров к спот-цене на газ в ближайшее время", — сказал Яковлев.

Он добавил, что запасы в европейских ПХГ между тем все падают ниже рекордных минимумов для этого времени года, что сулит Европе тяжелую зиму.

Комментируя пожар на заводе "Газпрома" в ЯНАО, эксперт сказал: "Мы ожидаем временное сокращение поставок: даже если завод сильно пострадал, обходные пути должны быть найдены в течение нескольких дней".

По его словам, более серьезной проблемой для "Газпрома" в связи с пожаром может стать вероятная потеря производства конденсата в объеме 120 тысяч баррелей в сутки на долгое время, если одна из технологических линий на заводе вышла из строя. "По нашим оценкам, это может снизить EBITDA на 5-7% в годовом исчислении", — заключил Яковлев.

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