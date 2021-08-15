СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — ПРАЙМ. Вопрос участия Германии в управлении газотранспортной системой Украины может стать предметом переговоров в ходе визита в Киев 22 августа канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в случае реализации проект будет полезен российской экономике, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев. В Польше предупредили, что Европа может остаться без газа

Ранее в немецком правительстве сообщили, что Меркель посетит Россию 20 августа, а 22 августа совершит визит на Украину.

"Намек на то, что Германия может стать собственником ГТС, чтобы обеспечивать транзит по украинскому маршруту – есть. Может это теоретически обсуждаться в ходе визита? Да. Но пойдет ли на это следующий кабинет министров Германии – неизвестно, ведь это означает крупные вложения в модернизацию устаревшей ГТС. Но даже если это произойдет, в таком случае немцы возьмут на себя ответственность за любые действия украинских властей с точки зрения обеспечения транзита газа в Европу. И это точно не будет в ущерб России, это будет на пользу российской экономике", — сказал Михеев.

Неуверенности в том, что это произойдет, придает тот факт, что проект международного консорциума по модернизации и управлению "украинской трубой" обсуждается уже не один десяток лет, отметил он.

Ранее глава компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы, Он также заявил, что "Газмпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.

Эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич ранее отметил, что согласно проведенному в 2015 году аудиту немецких специалистов амортизация ГТС Украины составляла 85%, при этом для поддержания газотранспортной системы в рабочем состоянии ежегодно выделялось лишь 30% требуемых средств.

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