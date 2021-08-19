МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Поставки по трубопроводу "Северный поток 2" в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубических метров газа, сообщил "Газпром". Цены на газ в Европе кратковременно падали на 10%

"По газопроводу "Северный поток 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 миллиарда кубических метров газа", — говорится в сообщении компании.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.