МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Главы минэнерго США, Германии и Украины обсудят в понедельник возможное прекращение транзита газа после 2024 года и гарантии для Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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"На сегодняшний день основные риски из-за достройки "Северного потока 2" среди всех стран будет нести Украина. Мы обсуждали с канцлером вопрос о продолжении договоров про транзит газа через территорию Украины после 2024 года, но пока это очень общие вещи. Завтра действительно будут встречаться три министра энергетики – США, Украины и Германии. Может быть, там появятся какие-то более конкретные вещи. Переход на зеленый курс Украины требует очень больших денег и длительного срока, поэтому я и хочу понять, что будет получать Украина и что может потерять наша страна после того, как закончится договор 2024 года, и кто дает конкретные гарантии Украине", — сказал Зеленский на совместном брифинге с Меркель по итогам встречи в Киеве.

Зеленский также сказал, что говорить о "Северном потоке 2" с точки зрения экономики Киев не будет, это вопрос политики и безопасности.

"Я считаю, что не замечать, что это оружие, мне кажется, неправильно. Говорить о "Северном потоке 2" как об экономике Украина точно не будет. И поэтому я считаю, что это настолько опасно, что даже сейчас, когда "Северный поток 2" не достроен, мы видим, кто контролирует газовые цены в Европе. Мы видим, как они меняются, как они прыгают вверх. Поэтому, еще раз: это вопрос политический и безопасности", — сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров, трансляция велась в Facebook офиса президента.

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Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года.

Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.