МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Завершение укладки труб "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании — позитивная новость не только для России, но и для Германии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Согласно данным глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, укладка труб "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании завершилась. Трубоукладочное судно "Фортуна", которое работало над завершением строительства в датских водах, 21 августа пересекло морскую границу с Германией, показывают данные системы. Эксперт оценил перспективы "Северного потока-2" в Европе

"Думаю, что это позитивная новость не только для России, а, в первую очередь, для Германии. Это демонстрация того, что Германия обретает и экономический, и политический суверенитет", — прокомментировал Гутенев.

Он допустил, что еще "могут ставить препоны по нормальному функционированию второй магистрали, но складывающаяся конъюнктура и низкий запас газа на территории Европы, скорее всего, не дадут США возможности диктовать Германии и, в первую очередь, немецкому бизнесу, отстаивая свои весьма корыстные, эгоистичные интересы".

"Поэтому это очень важный для нас промежуточный результат. Понятно, что каждый раз мы и наши партнеры вынуждены прикладывать массу усилий для того, чтобы не останавливать процесс, но считаю, что сейчас уже сделан тот шаг, после которого можно сказать, что почти точки невозврата пройдены. Это очень важный фактор", — считает депутат.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.