МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в течение недели на Украину прибудет спецпредставитель ФРГ для обсуждения вопросов по газу.

Ранее Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что переговоры о продлении транзита российского газа через Украину "уже начинаются".

"В ближайшее время, может, на этой неделе уже может приехать спецпредставитель со стороны Германии. И с ним мы проведем встречу. Также потом встретимся с представителем США", — заявил Витренко на брифинге в воскресенье.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года.

В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. В соглашении также сказано, что США и Германия будут стремиться продвигать инвестиции на сумму до 1 миллиарда долларов в фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии.

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