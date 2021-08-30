МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Новые договоренности "Газпрома" с Венгрией о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год могут говорить о стремлении страны к гибкости, сказал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов. Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке

Россия и Венгрия 30 августа договорились о новом долгосрочном контракте на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Документ планируется подписать в конце сентября, а поставки начать с 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

"Невысокий объем поставок по новому контракту может быть связан со стремлением импортеров к гибкости, то есть использованию более краткосрочных инструментов, чем долгосрочный контракт", — отметил эксперт.

Венгрия по итогам 2020 года импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа. Это второй по величине показатель за 12 лет. Главный враг "Газпрома" в Европе решил добывать газ на Украине

Эксперт указал, что "Газпром" традиционно работал с Венгрией в рамках портфеля контрактов, а не единственного контракта. "Компания поставляла газ разным компаниям по контрактам с разными моделями ценообразования. Поэтому можно предположить, что речь идет о продлении только одного контракта из целого ряда имеющихся… Короткие контракты "Газпром" тоже способен предложить Будапешту", — сказал Капитонов.

Он отметил, что "было бы крайне преждевременно говорить о какой-то деградации сотрудничества в газовой сфере с Венгрией", и напомнил, что страна активно участвует в реализации российских инфраструктурных проектов на территории Европы, в частности продолжения газопровода "Турецкий поток".