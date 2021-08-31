МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, сообщил в ходе телефонной конференции начальник управления диспетчерского департамента N310 компании Норайр Арзуманов.

"По вопросу обеспечения закачки газа в подземные хранилища Российской Федерации — объем этот определен постановлением правления, он определен достаточно емкой цифрой 72,6 миллиарда кубических метров. В настоящее время закачка ведется в соответствии с установленными планами, должна быть она закончена — ориентировочно мы рассчитываем — до 1 ноября", — сказал он.