КИЕВ, 31 авг — ПРАЙМ. Германия надеется, что "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" продлят контракт на транзит газа в Европу еще на 5-10 лет с гарантией денежной компенсации, заявила во вторник посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен. Украину призвали отказаться от транзита газа

"Я думаю, наша идея продлить этот контракт, который есть между "Нафтогазом" и "Газпромом", который мы также помогли заключить в 2019 году. Если мы сумеем это продлить на 5, или даже на 10 лет, с гарантиями если не транзита, то денег для Украины, как это сейчас", — сказала Фельдгузен в интервью радио НВ.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года.