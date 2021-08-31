КИЕВ, 31 авг — ПРАЙМ. Германия надеется, что "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" продлят контракт на транзит газа в Европу еще на 5-10 лет с гарантией денежной компенсации, заявила во вторник посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен.

Газовое оборудование.

Украину призвали отказаться от транзита газа

"Я думаю, наша идея продлить этот контракт, который есть между "Нафтогазом" и "Газпромом", который мы также помогли заключить в 2019 году. Если мы сумеем это продлить на 5, или даже на 10 лет, с гарантиями если не транзита, то денег для Украины, как это сейчас", — сказала Фельдгузен в интервью радио НВ.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года.