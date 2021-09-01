Сенатор Васильев: в словах Зеленского о грязном газе проявляется русофобская политика Киева
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о "грязном" российском газе не имеет отношения к экономике, это проявление русофобской политики Киева на международной арене, заявил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.
В ходе встречи с министром энергетики США Дженнифером Гренхолмом в Вашингтоне Зеленский заявил, что "российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".
"Было вполне ожидаемо, что Владимир Зеленский в ходе переговоров с официальными представителями США будет использовать самые грязные инструменты, которые хоть как-то позволят обратить на себя внимание", — сказал Васильев.
По мнению сенатора, "нам не следует вообще обращать внимание на подобного рода высказывания, поскольку они никакого отношения не имеют к экономике, а направлены исключительно на наращивание русофобской риторики, которая сегодня используется руководством Украины как практически единственный инструмент международной поддержки украинской власти".
Васильев отметил, что на сегодняшний день выбросы метана по всей производственной цепочке "Газпрома" близки к нулю.
"Уже в 2019 году при добыче они составили 0,02% от объема добываемого газа, при транспортировке — 0,29% от объема транспортируемого газа, при подземном хранении — 0,03% от объема хранения газа. То есть эти показатели сопоставимы с лучшими мировыми практиками сегодняшнего дня", — подчеркнул он.
По словам политика, за последние годы в России проделана огромная работа по внедрению лучших технологий, направленных на сокращение углеродного следа. "
Об этом знает весь мир, кроме Зеленского", — добавил Васильев.
https://1prime.ru/gas/20210901/834573498.html