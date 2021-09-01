МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о "грязном" российском газе не имеет отношения к экономике, это проявление русофобской политики Киева на международной арене, заявил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев. Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире

В ходе встречи с министром энергетики США Дженнифером Гренхолмом в Вашингтоне Зеленский заявил, что "российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".

"Было вполне ожидаемо, что Владимир Зеленский в ходе переговоров с официальными представителями США будет использовать самые грязные инструменты, которые хоть как-то позволят обратить на себя внимание", — сказал Васильев.

По мнению сенатора, "нам не следует вообще обращать внимание на подобного рода высказывания, поскольку они никакого отношения не имеют к экономике, а направлены исключительно на наращивание русофобской риторики, которая сегодня используется руководством Украины как практически единственный инструмент международной поддержки украинской власти". Киев пообщал бороться с "Северным потоком-2"

Васильев отметил, что на сегодняшний день выбросы метана по всей производственной цепочке "Газпрома" близки к нулю.

"Уже в 2019 году при добыче они составили 0,02% от объема добываемого газа, при транспортировке — 0,29% от объема транспортируемого газа, при подземном хранении — 0,03% от объема хранения газа. То есть эти показатели сопоставимы с лучшими мировыми практиками сегодняшнего дня", — подчеркнул он.

По словам политика, за последние годы в России проделана огромная работа по внедрению лучших технологий, направленных на сокращение углеродного следа. "

Об этом знает весь мир, кроме Зеленского", — добавил Васильев.