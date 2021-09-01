2021-09-01T14:45:10+03:00
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2021
https://1prime.ru/gas/20210901/834573820.html
Европе может не хватить газа для восполнения запасов
Газ
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"Газпром" ожидает, что к началу сезона отбора газа из хранилищ Европы около 25% потребленных прошлой зимой запасов не будет восполнено, сообщается в Telegram-канале компании. ПРАЙМ, 01.09.2021
газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает, что к началу сезона отбора газа из хранилищ Европы около 25% потребленных прошлой зимой запасов не будет восполнено, сообщается в Telegram-канале компании.