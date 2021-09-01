2021-09-01T14:45:10+03:00

2021-09-01T14:45:10+03:00

2021-09-01T14:45:10+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20210901/834573820.html

Европе может не хватить газа для восполнения запасов

Газ

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https://россиясегодня.рф

"Газпром" ожидает, что к началу сезона отбора газа из хранилищ Европы около 25% потребленных прошлой зимой запасов не будет восполнено, сообщается в Telegram-канале компании. ПРАЙМ, 01.09.2021

газ, новости, энергетика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60