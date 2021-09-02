КИЕВ, 2 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил с Байденом о гарантиях энергетической безопасности для Украины, они будут еще разрабатываться. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду встретился с президентом Джо Байденом.

"Есть некоторые гарантии (энергетической безопасности), о которых говорил господин президент (Байден) со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины. Но эти гарантии будут еще разрабатываться, потому что мы с доверием относимся друг к другу, я имею в виду наши страны", — сказал Зеленский журналистам в Вашингтоне. Трансляцию вел телеканал "Украина 24".

По его словам, США готовы вводить санкции, если будут нарушаться права Украины и энергетическая безопасность Киева. "Я знаю желание США… Если будут нарушаться украинские права, и если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы внедрить санкционную политику", — сказал Зеленский.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. Инфляция в России ускорилась в годовом выражении

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.