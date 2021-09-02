ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Строительство газопровода "Союз Восток" из России в Китай через Монголию является важным трендом развития трехсторонних отношений, оно станет их двигателем, считает научный руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин.

"Нужно иметь в виду газопровод, который будет тянуться в Монголию из России, из Ямала в Китай. Это очень важный новый тренд последнего времени. Это сотрудничество трех важнейших партнеров", — сказал Наумкин на сессии ВЭФ.

"Мне кажется, что здесь в какой-то мере — дай бог, чтобы быстро было сделано, как можно скорее проведено технико-экономическое обоснование проекта газопровода "Союз Восток" из западного Ямала в Китай через Монголию — тогда "Сила Сибири-2" станет мощным двигателем наших отношений, поскольку на следующем этапе после ТЭО начнется реализация проекта", — добавил эксперт.

По словам Наумкина, строительство газопровода "Союз Восток" поспособствует тому, что сотрудничество России, Китая и Монголии примет необратимый характер и станет поистине стратегическим.

Ранее сообщалось, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг на полях ПМЭФ обсудили проект строительства газопровода в КНР "Союз Восток".

Газопровод "Союз Восток" станет продолжением на территории Монголии российского газопровода "Сила Сибири-2", экспортная мощность которого может превысить мощность "Силы Сибири" более чем в 1,3 раза и составить 50 миллиардов кубометров в год, что позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.