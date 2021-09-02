МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что добыча газа в стране по итогам 2021 года вырастет на 10% по сравнению с прошлым годом, заявил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов в рамках ВЭФ. Минэнерго ожидает роста электропотребления в России

"Добыча газа идет выше прошлого года, процентов на 13%. Я думаю, по итогам года показатель на 10% будет выше прошлого года", — сказал министр.

По итогам 2020 года Россия добыла 692,9 миллиарда кубометров газа (снижение на 9% к 2019 году).

"Добыча нефти идет на 1% ниже прошлого года. Я считаю, что такая тенденция и сохранится. В тоннах будет порядка 506 миллионов тонн по итогам года. Все, конечно, будет зависеть от спроса и предложения, выполнения соглашения с ОПЕК", — добавил Шульгинов.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.