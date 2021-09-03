МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в настоящее время работает над мерами по стабилизации ситуации с биржевыми ценами СУГов (сжиженные углеводородные газы), при необходимости проведет проверки, сообщил журналистам замглавы службы Виталий Королев в кулуарах ВЭФ. ФАС на следующей неделе планирует обнародовать итоги проверки нефтяников

Цена СУГов на бирже в РФ 11 августа достигла исторического максимума — 53 353 рубля. После этого газ дешевел шесть дней подряд, и в этот период минимальная цена составила 47 180 рублей. Затем стоимость сжиженного газа вновь начала расти. С начала года к 11 августа биржевая цена СУГов в России выросла более чем вдвое.

"В целом СУГам уделяется большое внимание в настоящее время… Вырабатывается комплекс мер, которые призваны стабилизировать ситуацию на рынке СУГов, потому что мы также получаем значительное количество обращений от субъектов, которые говорят о необходимости принятия мер. При необходимости проверки тоже будет проведены", — сказал Королев.

Потенциальной причиной роста биржевых цен на СУГи он назвал аварию на заводе "Газпрома" в Уренгое. "Ситуация с СУГами во многом связана еще и с тем, что недавно была авария на заводе "Газпрома", и там необходимо было принять срочные меры. Они были приняты, переориентированы ряд экспортных поставок на внутренний рынок, что позволило в целом обеспечить внутренний рынок объемами. Но сейчас нужно поработать с ценами", — сказал замглавы ФАС. Цена СУГов на бирже приближается к рекорду

В начале августа произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии, в частности, до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата). После этого инцидента цена СУГов на бирже побила несколько рекордов.

Производители СУГов после рекомендации Минэнерго России о перераспределении поставок сжиженного газа на внутренний рынок заявили, что в августе переориентируют 40 тысяч тонн продукции с экспорта внутрь страны, чтобы удовлетворять бытовые потребности населения и повышенный спрос на газомоторное топливо. По мнению экспертов, это помогло отчасти стабилизировать цены.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.