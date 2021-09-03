МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украина может продлить контракт с Россией на транзит газа еще на 10 лет, однако это "не самая лучшая гарантия". Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на заявление главы "Нафтогаза" Юрия Витренко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1". Эксперт предположила, когда "Северный поток-2" заработает на 100%

На данный момент он находится в США в составе делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом украинский лидер рассказал, что сторонам удалось обсудить гарантии энергетической безопасности для Украины в связи с запуском газопровода "Северный поток-2".

"Самая лучшая гарантия — это как раз контракты с европейскими компаниями. А если таких контрактов не будет и, если "Газпром" продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции", — сказал Витренко.

По словам главы "Нафтогаза", в таком случае это будет доказательством использования российской стороной газа как геополитического оружия.

Помимо этого, он анонсировал проведение консультаций по вопросу заключения контрактов с европейскими партнерами.

"Это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы, и на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину — это то, что нам нужно", — заметил Витренко.