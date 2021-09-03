МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Проект "Арктик СПГ 2" не испытывает трудностей из-за отсутствия поддержки от европейских государств, доля российских банков в его финансировании может быть увеличена до 60% с текущей трети, и привлечение займов однозначно удастся завершить в 2021 году, заявил глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон журналистам на Восточном экономическом форуме. Михельсон рассказал о проблемах в работе "Ямал СПГ"

"У нас нет проблем с финансированием, я был вынужден извиняться перед некоторыми банками — хотели одни лимиты, но мы лимиты резали. Хотели, чтобы участвовали все. А во Франции экспортно-кредитные агентства рассматривают…", — сказал Михельсон. Европейские "партнеры есть, а поддержки от правительств этих партнеров мы не видим", добавил он.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству СПГ после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

По словам Михельсона, компания планирует завершить привлечение финансирования на проект "в этом году однозначно". "У нас открыты кредитные линии на треть финансирования от российских банков. Без вопросов мы его можем увеличить с одной трети до 60%", — сказал бизнесмен, добавив, что оставшуюся часть финансирования могут предоставить китайские и японские банки. Глава "Новатэка" предрек снижение спроса на газ в будущем

Ранее "Новатэк" заявлял, что в рамках привлечения проектного финансирования для строительства "Арктик СПГ 2" передаст в залог свою 60%-ную долю в проекте. Первый транш проектного финансирования был привлечен в апреле от российских банков, всего же планируется привлечь эквивалент 11 миллиардов долларов. Капитальные вложения для запуска "Арктик СПГ 2" на полную мощность оценивались в 21,3 миллиарда долларов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.