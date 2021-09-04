МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что российскому газопроводу "Северный поток-2" не удастся получить разрешение в коммерческом режиме работы.

Об проблемах, связанных с этим, Витренко рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, технически трубопровод будет достроен уже в ближайшие недели. Однако, считает топ-менеджер, это вовсе не означает, что проект получит разрешение на работу в коммерческом режиме.

"То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК", — пояснил свою позицию глава госкомпании.

Витренко пояснил: для сертификации со стороны европейского регулятора оператор "северного потока-2" должен доказать полное соответствие проекта европейскому праву.

"Этому не бывать", — пообещал украинский менеджер.