МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Исламабад и Москва близки к тому, чтобы запустить строительство газопровода "Пакистанский поток", осталось несколько раундов консультаций, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан. Российским газом заинтересовалась ещё одна страна

"По прошествии многих лет переговоров мы подписали наконец соглашение и с тех пор наметился значительный прогресс: состоялось несколько раундов технических консультаций, обсуждаются в том числе финансовые вопросы. Как только последние детали будут согласованы, мы ожидаем начала строительства. И это окажет значительное влияние, как мне кажется, на будущие инвестиции (в Пакистан)… Детали я раскрывать не могу, но насколько я понимаю, потребуется еще один-два раунда технических консультаций, мы настроены очень оптимистично", — сказал посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:30.