PGNIG допускает поставки газа из России после 2022 года
Польская PGNIG не исключает поставок газа из РФ после окончания контракта с "Газпромом" в 2022 году
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КАРПАЧ (Польша), 8 сен — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNIG не исключает поставок газа из России после окончания контракта с "Газпромом" в 2022 году, заявил РИА Новости председатель правления PGNIG Павел Маевский.
Польша в настоящее время покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт истекает в 2022 году и польские власти неоднократно заявляли, что не будут его продлевать.
"Нашей стратегической целью является то, чтобы быть независимыми от поставок с одного направления. Закончится Ямальский контракт — и мы не заключаем очередного долговременного контракта, который мог бы его заменить", — сказал Маевский.
"В то же время мы не исключаем в случае выгодных условий каких-то текущих поставок газа, если будет такая экономическая необходимость", — добавил он.
https://1prime.ru/gas/20210908/834642149.html
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