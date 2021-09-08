КАРПАЧ (Польша), 8 сен — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNIG не исключает поставок газа из России после окончания контракта с "Газпромом" в 2022 году, заявил РИА Новости председатель правления PGNIG Павел Маевский. Польша надеется на стабильные поставки газа без контракта с "Газпромом"

Польша в настоящее время покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт истекает в 2022 году и польские власти неоднократно заявляли, что не будут его продлевать.

"Нашей стратегической целью является то, чтобы быть независимыми от поставок с одного направления. Закончится Ямальский контракт — и мы не заключаем очередного долговременного контракта, который мог бы его заменить", — сказал Маевский.

"В то же время мы не исключаем в случае выгодных условий каких-то текущих поставок газа, если будет такая экономическая необходимость", — добавил он.