МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Газпром" не сможет отказаться от транзита из-за требований к "Северному потоку-2" со стороны Евросоюза. Так считает председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Укринформ".

По его мнению, если магистраль будут использовать в соответствии с европейскими регуляциями, эксплуатировать ее в полную силу не получится, поэтому России придется и дальше прокачивать сырье через Украину.

"Это очень важно. Украинцы являются нашими союзниками в борьбе за энергетическую солидарность и ее применение в контексте реализации проекта Nord Stream 2", — отметил Маевский.