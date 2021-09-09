МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия надеется, что проект "Северный поток 2" перестанет быть поводом для конфронтации, и призывает к сотрудничеству, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова: Россия готова к продолжению транзита газа через Украину

"Мы искренне надеемся, что "Северный поток 2" перестанет являться предметом разного рода политических спекуляций, вбросов, информационных кампаний, предлогом для незаконных ограничительных мер, и вообще в принципе уйдет из конфронтационной повестки", — сказала Захарова на брифинге.

"Северный поток 2", как и его предшественник "Северный поток 1", является позитивным примером взаимовыгодного партнерства России и Европы, которое мы готовы выстраивать на принципах уважения интересов и взаимной выгоды", — добавила она.