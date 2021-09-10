МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Сроки введения "Северного потока — 2" и изменения объема газа на рынке будут зависеть от выполонения оставшихся формальностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что цены на рынке галлопирующие, и что газ нужен. Захарова прокомментировала завершение строительства "Северного потока-2"

Говоря о понимании сроков и изменения объемов газа в связи с использованием газопровода, Песков сказал: "Пока рано об этом говорить".

На вопрос о понимании сроков, Песков ответил: "Нет, ну это же будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей". "Вы видите, цены, действительно, галопирующие сейчас на газ, поэтому газ нужен", — подчеркнул он.

"Это еще один шаг, важный шаг, решающий шаг на пути решения всех проблем, ну многих, как минимум", —отметил пресс-секретарь президента, овечая на вопрос, вносит ли определенности в потенциальные сроки и объемы окончание строительства проекта.

Песков перенаправил вопрос о перспективах переговоров о ходе сертификации с немецким регулятором к "Газпрому". Германия пока не получила документы для приема по "Северному потоку - 2"

"Это вопрос не к Кремлю, а к "Газпрому". Администрация президента никак в этих переговорах не участвует, и не может участвовать, это не наша прерогатива", — сказал Песков.

Говоря о том, как быстро Германия может выдать разрешение на поставки газа по новому маршруту, Песков отметил, что "все заинтересованы в том, чтобы это было как можно быстрее". Отвечая на уточняющий вопрос о том, кто именно заинтересован в этом, Песков сказал: "Обе страны".

Отмечая, как быстро Германия может выдать разрешение на поставки газа по новому маршруту, пресс-секретарь президента отметил, что "все заинтересованы в том, чтобы это было как можно быстрее". На уточняющий вопрос о заинтересованности сторон в этом, Песков отметил, что обе стороны ждут скорейшего разрешения вопроса.

На вопрос о том, можно ли назвать Россию победителем в истории "Северного потока — 2", несмотря на все преграды, Песков отметил: "Ну, так было бы говорить совершенно неверно".

"Потому что, когда будет запущен "Северный поток", победителем будут и поставщики энергоресурсов, и их потребители, то есть все", — подчеркнул он.