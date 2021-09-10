В ФРГ не прокомментировали завершение строительства "Северного потока-2"
В Минэкономики ФРГ отказались комментировать завершение строительства газопровода "Северный поток-2"
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В Минэкономики ФРГ отказались комментировать завершение строительства газопровода "Северный поток-2": представитель ведомства Беате Барон на брифинге адресовала эти вопросы компании-оператору.
"Газпром" в пятницу в своем официальном Telegram-канале сообщил, что строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено в пятницу утром.
"Видели, конечно, сообщения, но вопросы строительства и завершения строительства нужно обращать к компании-оператору. Это не вопрос, ответ на который может дать федеральное правительство", — заявила Барон.
https://1prime.ru/gas/20210910/834661985.html
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