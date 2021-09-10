МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В Минэкономики ФРГ отказались комментировать завершение строительства газопровода "Северный поток-2": представитель ведомства Беате Барон на брифинге адресовала эти вопросы компании-оператору.

"Газпром" в пятницу в своем официальном Telegram-канале сообщил, что строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершено в пятницу утром.

"Видели, конечно, сообщения, но вопросы строительства и завершения строительства нужно обращать к компании-оператору. Это не вопрос, ответ на который может дать федеральное правительство", — заявила Барон.