МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Киев вынужден закупать газ по "очень высокой цене". С таким заявлением, сообщает "Украина 24", в ходе форума YES Brainstorming выступил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Киев хочет обсудить транзита газа через Украину в "нормандском" формате

"Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, (мы. — прим. ред.) импортируем газ на Украину", — отметил менеджер украинской компании.

Он считает, что в настоящее время в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа, установленный правительством страны план с показателем в 17 миллиардов кубов к началу отопительного сезона уже был превышен.

Витренко утверждает: в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон с запасами газа в объеме примерно 16 миллиардов кубов.

"То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев", — обещает он.

Как сообщала ранее компания "Укртрансгаз", на 10 сентября в украинских ПХГ было накоплено 18,4 миллиарда кубов газа. В первой декаде сентября прошлого 2020 года этот показатель составлял почти 26,5 миллиарда кубометров, отмечается в сообщении.

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