Глава "Нафтогаза Украины" отметил, что энергетическая безопасность важнее цен на газ
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Киев вынужден закупать газ по "очень высокой цене". С таким заявлением, сообщает "Украина 24", в ходе форума YES Brainstorming выступил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, (мы. — прим. ред.) импортируем газ на Украину", — отметил менеджер украинской компании.
Он считает, что в настоящее время в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа, установленный правительством страны план с показателем в 17 миллиардов кубов к началу отопительного сезона уже был превышен.
Витренко утверждает: в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон с запасами газа в объеме примерно 16 миллиардов кубов.
"То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев", — обещает он.
Как сообщала ранее компания "Укртрансгаз", на 10 сентября в украинских ПХГ было накоплено 18,4 миллиарда кубов газа. В первой декаде сентября прошлого 2020 года этот показатель составлял почти 26,5 миллиарда кубометров, отмечается в сообщении.
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https://1prime.ru/gas/20210912/834668478.html