ИСТРА (Московская область), 13 сен — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал подмосковный проект офисов социальной газификации, где жители могут решить все формальности с подключением, и заявил о необходимости расширить его на всю страну. Россия и Белоруссия разработают принципы работы общего рынка газа

"Это очень хороший подход. Хорошо, чтобы этот пилот состоялся — более того, распространился на территорию всей страны. Надо оформлять документы, ходить и собирать справки, — а вы решили эту проблему: и человек получит газ, и "Газпром", облгаз (региональная газовая компания — ред.) получит потребителя", — сказал Володин в ходе рабочей поездки в подмосковную Истру в понедельник.

Спикер Госдумы также заявил о необходимости поддержки со стороны "Газпрома" и властей всех уровней региональных инфраструктурных проектов, которые обеспечат выполнение президентской программы социальной газификации.

"Газпрому" надо поддерживать те облгазы, которые ведут такие проекты, отмечать их, KPI вводить для руководителей, учитывая реализацию инициативы президента. Чтобы "Газпром" не стоял в стороне", — сказал Володин журналистам в ходе рабочей поездки в Истру в понедельник. "Газпром" планирует обеспечить газификацию всей России к 2030 году

Спикер подчеркнул, что в рамках реализации президентского проекта социальной газификации властям всех уровней, региональным газовым компаниям и "Газпрому" нужно работать вместе — в частности, это касается проведения новых газопроводов и введения в строй нового газораспределительного оборудования и введения новых мощностей.

Кроме того, Володин отметил, что разработчики проектов газификации пытаются заработать на гражданах, поднимая цены на свои услуги до уровня самих работ по проведению газа.

"У нас есть сейчас замечательная президентская инициатива, позволяющая подвести газ к каждому домовладению. Но тут же организации, которые работают в этой сфере, начинают заниматься удорожанием проектов. И проект, допустим, по газификации поселения стоит столько же, сколько стоит газификация самого поселения", — сказал Володин в ходе рабочей поездки в Истру в понедельник.

Это же, добавил он, касается и цен на газовое оборудование: "Как правило, только начинает обсуждаться цена вопроса, это сваливается на плечи наших граждан". Российским газом заинтересовалась ещё одна страна

По словам спикера, эти и другие темы, возникающие в рамках реализации проекта газификации, должны быть на контроле федеральных парламентариев и региональных законодательных собраний.

В целом по России, как ожидается, программа газификации охватит около 2 миллионов российских домохозяйств. Инвестиции в мероприятия по подключению домов к газу в уже газифицированных населенных пунктах России в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей, к 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%.

В апреле в послании Федеральному Собранию президент России обозначил цель — обеспечить бесплатное подведение газа к границам домовладений. Для ее реализации Госдума летом приняла закон, согласно которому от газовой трубы, проложенной в населенный пункт, до границы конкретного домовладения подведение газа будет осуществляться за счет государства.