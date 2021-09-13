МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с предложениями внести изменения в законодательство, касающиеся безопасности при обращении с газом, сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья.

"Необходимо навести порядок с сервисными компаниями. Сегодня их много, и не все они работают ответственно. И важно устанавливать датчики. Их два вида: сигнальный и перекрывающий газ. Необходима такая поправка в жилищный кодекс", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

По данным пресс-службы, Володин поддержал эти инициативы.

"Давайте вместе подумаем, потому что у вас будет сейчас наработана большая практика, есть предложения конкретные, требующие обсуждения. И мы не будем откладывать, за сентябрь проведем такие обсуждения. Нам важно не допустить, чтобы кто-то играл на безопасности", — цитирует пресс-служба слова Володина.

Также ведомство сообщает, что губернатор отметил и необходимость наведения порядка в отношении частных газопроводов, чтобы люди могли без проблем подвести газ по президентской программе и не платить за это больше, чем положено. Еще одна инициатива — ввести субсидии на приобретение газового оборудования и прокладке газовых сетей внутри участка для малоимущих, одиноко проживающих граждан и многодетных семей, чей доход ниже прожиточного минимума. На эти цели предлагается предусмотреть возможность использования материнского капитала.