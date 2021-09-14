Цена газа в Европе превысила $770 за тысячу кубометров
Цена газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 770 долларов за тысячу кубометров
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Цена газа в Европе в ходе торгов обновила очередной максимум, превысив 770 долларов за тысячу кубометров.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF к 9.54 мск достигла 771,2 доллара.
Напомним, что накануне цена "голубого топлива" на фьючерсном рынке Европы преодолела отметку в 750 долларов за тысячу кубов. При этом заполненность европейских газохранилищ остается на 15,5% ниже среднего показателя за последние пять лет.
https://1prime.ru/gas/20210914/834683774.html
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