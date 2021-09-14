МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Цена газа в Европе в ходе торгов обновила очередной максимум, превысив 770 долларов за тысячу кубометров. Нефть Brent торгуется выше $74 за баррель впервые со 2 августа

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF к 9.54 мск достигла 771,2 доллара.

Напомним, что накануне цена "голубого топлива" на фьючерсном рынке Европы преодолела отметку в 750 долларов за тысячу кубов. При этом заполненность европейских газохранилищ остается на 15,5% ниже среднего показателя за последние пять лет.