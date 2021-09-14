МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики использовать все имеющиеся рычаги, чтобы договориться с Российской Федерацией по ценам на газ. Додон заявил, что руководство страны не должно перекладывать ответственность на компанию "Молдовагаз". Власти Молдавии не будут договариваться с "Газпромом" о поставках газа

В Молдавии ранее анонсировали рост цен на газ, так как договор о льготной закупке топлива истекает в сентябре. Президент Майя Санду отказывается вести прямой диалог с "Газпромом" по цене на топливо.

"Руководство страны должно использовать все рычаги и дипломатические возможности для того, чтобы граждане Молдавии жили лучше. Попытки перекладывать ответственность на других это признак слабости, непрофессионализма и издевательского отношения к нашим гражданам", — заявил Додон в своем Telegram.

Додон отметил, что у партии Санду есть полный контроль над всеми необходимыми структурами и поддержка президента. Экс-президент призывал использовать имующуюся власть и сделать так, чтобы жители республики планили за газ и иные услуги "адекватные и подъемные" цены.

Ранее "Молдавагаз" начала переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку СПГ, но обсуждение не было завершено. Сейчас Молдавия покупает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году. Согласно ему цены на газ формируются в зависимости от стоимости нефти на мировых рынках.

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