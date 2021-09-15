МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Высокая цена на газ в ЕС окажет негативное влияние на экономику Украины. В частности, инфляция может ускориться с прогнозируемых 9,6% до 12%. В этом уверен украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает активный рост, только за первые несколько часов торгов вторника она прибавила более 50 долларов (7%) и впервые в истории превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров. На данный момент товар идёт по 810 долларов. С начала прошлой недели стоимость газа в Европе выросла на 25% (еще 6 сентября октябрьский фьючерс стоил 650 долларов), а за месяц — в полтора раза (13 августа газ торговался по 543 доллара). В США рассказали о трех препятствиях на пути "Северного потока-2"

Охрименко отметил, что цена газа для промышленности очень сильно зависит от мировой цены. "Соответственно, сейчас стоимость газа для промышленности около 20 тысяч гривен (около 750 долларов) за кубометр. Это очень плохо. Она выросла за короткий срок считай в пять раз. И понятное дело, что высокая цена (газа – ред.) для промышленности повлияет на рост цен в стране. У нас и так высокая инфляция, но с такой мировой ценой на голубое топливо она может ускориться… Сейчас инфляция на уровне 9%, она может ускориться до 12%", — объяснил эксперт.

Охрименко подчеркнул, если стоимость газа останется высокой, то инфляция и в следующем году будет выше прогнозных 5%.

"Даже когда цена на газ упадет, все равно инфляция будет ускоряться. Потому что производитель вынужден покупать газ сейчас по высокой цене. Это отразится на конечной продукции. Даже когда газ подешевеет, в продукция уже будет произведена", — добавил он.

Бюджет Украины на текущий год был принят с дефицитом 5,5% ВВП, расчетной инфляцией в 7,3% и планируемым ростом экономики на 4,6%. Документ также предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 долларов) и средний курс в 29,1 гривны за доллар (в 2020 году — 27 гривен за доллар).

Нацбанк Украины ухудшил прогноз инфляции на конец года до 9,6%.