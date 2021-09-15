КИЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Киев готов продлить контракт на транзит газа с "Газпромом", заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. "Нафтогаз" продолжает закачку газа в ПХГ, несмотря на высокие цены

Однако компания настаивает на сохранении объемов закупок компаниями в ЕС. Таким образом Киев хочет получить гарантии на то, что транзит через Украину будет сохранен.

"Объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу", — сказал Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной.