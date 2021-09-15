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https://1prime.ru/gas/20210915/834698571.html
Киев готов продлить контракт на транзит с "Газпромом"
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Киев готов продлить контракт на транзит газа с "Газпромом", заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Однако компания настаивает на сохранении объемов закупок компаниями в... ПРАЙМ, 15.09.2021
европа, газпром, транзит газа через украину, газ, украина, россия, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Киев готов продлить контракт на транзит газа с "Газпромом", заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
Однако компания настаивает на сохранении объемов закупок компаниями в ЕС. Таким образом Киев хочет получить гарантии на то, что транзит через Украину будет сохранен.
"Объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу", — сказал Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной.