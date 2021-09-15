КИЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, и ряд из них хотят получать "голубое топливо" на границе России и Украины, а дальше самостоятельно бронировать транзитные мощности, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. "Нафтогаз" продолжает закачку газа в ПХГ, несмотря на высокие цены

Он пообщался с журналистами после того, как в среду в Киеве прошли переговоры с немецкими партнерами по ситуации с транзитом газа из России в ЕС. Делегацию ФРГ возглавил госсекретарь министерства энергетики и экономики Андреас Файхт. По словам Витренко, Киев готов продлить контракт на транзит с "Газпромом" после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями.

В ходе переговоров стороны обсудили и сертификацию оператора "Северного потока 2", и "Нафтогаз" представил свою юридическую позицию по этому вопросу, отметил глава украинской компании.

"Для того чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный — такой же, как "Газпром", ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ", — сказал Витренко. Киев готов продлить контракт на транзит с "Газпромом"

"Мы указали (немецкой стороне – ред.) на то, что конкретные европейские компании, с которыми мы разговаривали, как раз хотят продолжать транзит через Украину — они хотят получать газ на границе Украины и России и потом самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину", — добавил глава "Нафтогаза".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам. И участие немецких партнеров в этой работе, по оценке "Газпрома" полностью обоснованно.