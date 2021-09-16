МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цена на газ на европейском рынке может достичь 1200 долларов за кубометр. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на комментарий директора Фонда энергетического развития и эксперта по энергетике Сергея Пикина. Он объяснил резкий скачок стоимости топлива арбитражем между двумя рынками — европейским и азиатским. МИД сообщил, когда "Северный поток-2" получит разрешение регулятора ФРГ

Эксперт отметил, что скорость роста биржевых цен на газ в Европе и реакция на него властей показывают, что регион в начале осени вступил в полноценный газовый кризис. С весны цены подскочили в четыре раза, вплотную приблизившись к критической отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров.

За месяц топливо подорожало более чем в полтора раза, причем динамика последних дней говорит о панике. Еще на прошлой неделе цена подошла к отметке 700 долларов, а в среду, 15 сентября, поднялась выше 950 долларов за тысячу кубометров.

Пикин объяснил, что вызвало нестабильность на европейском газовом рынке в последние несколько месяцев. "Есть два рынка — азиатский и европейский. Газ, идущий по газопроводам, — это константа. Его объемы неизменны, то есть "Газпром" больше поставлять не будет. Все изменения по объемам газа, которые приходят в Европу и Азию, образуются за счет сжиженного газа. Его в мире производит энное количество государств, включая Катар, Россию, США, Австралию и так далее. Так вот, чтобы газ пошел на какой-то из этих рынков, азиатский или европейский, необходима высокая цена", — сказал эксперт. Он добавил, что до недавнего времени, когда в Европе цена была относительно низкая, почти весь газ уходил в Азию. Фактически Европа довольствовалась крохами. "Для того чтобы газ пошел к ним, что нужно что сделать? Увеличить цену. Диапазон 900-1000 — это диапазон разворота торговли в сторону Европы", — отметил Пикин.

Он считает, что предельная цена на газ наступит в районе 1200 долларов за кубометр. По его прогнозу, такой стоимости за топливо можно ожидать в начале октября.

"Тогда пойдут новые объемы сжиженного газа в Европу и, по нашим прогнозам, заработает новая нитка "Северного потока", соответственно константа изменится. Вот этого ждут европейцы, тогда цена начнет снижаться или, по крайней мере, перестанет расти", — отметил эксперт. Правда, он подчеркнул, что нельзябыть уверенными в том, что цена достигнет такой высоты. "Если зима будет условно такой же холодной, как в прошлом году, и возникнет острая конкуренция за газ, то мы можем и обновить исторический рекорд. Дойдет ли до 1200 долларов за куб — не знаю, но если вы спрашиваете о предельной цене, я вам ее назвал. От 1000 долларов на самом деле уже достаточно серьезная психологически цифра", — отметил Пикин. Эксперт назвал последствия роста цен на газ для европейцев

Эксперт предположил, что для "Газпрома" это, очевидно, обернется повышением выручки, а для России — повышением сборов с экспорта и соответствующих пошлин. Но Пикин считает, это не означает, что крупнейшей российской энергетической компании выгодно сейчас тормозить запуск "Северного потока-2".

"Нынешняя планка в 950 — это цена в Нидерландах, на их газовом хабе. У "Газпрома" нет цены в 950. В Нидерланды они что-то поставляют, но основные поставки идут в Германию. А там цена даже не 900 долларов. А почему в Голландии цена такая высокая? Потому что они зависят от сжиженного газа. А сжиженный газ уходит в Азию, и, чтобы его вернуть, нужно поднять цену в Европе. Вот и все", — объяснил эксперт по энергетике. "Газпрому нужно запустить "Северный поток" чем быстрее, тем лучше,"- подытожил Пикин.