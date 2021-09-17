БИЛЬБАО (Испания), 17 сен — ПРАЙМ. Высокие цены на газ в Европе могут оказать негативное влияние на экономический рост, заявил РИА Новости замдиректора испанского отделения консалтинговой компании Nera Economic Consulting Хорхе Санс. Эксперты рассказали, как ЕС пострадает от роста цен на газ

Однако, по мнению эксперта, ситуация может полностью исправится к следующему лету.

"Правда, что это шок предложения, он создает инфляцию, и если он непрерывный, то замедляет экономическую активность. Но все делают ставку, что это закончится к следующему лету", — сказал он. Высокие цены на газ сохранятся осенью-зимой, но начиная с весны они начнут снижаться, отметил Санс.

По его словам, на цену влияют как конъюнктурные, так и структурные факторы, такие как рост спроса на азиатских рынках и стремление к сокращению выбросов CO2, в том числе, за счет перехода на газ. Заберут у других. Польша нашла способ избавиться от российского газа

Однако сейчас добавились и другие причины: погодные условия в некоторых странах, а именно отсутствие ветров, не позволили им генерировать обычное количество электроэнергии этим летом. В результате газовые хранилища начали пустеть. Таким образом, ожидания повышенного спроса на газ зимой создают дополнительную напряженность на рынке, подчеркнул Хорхе Санс.

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября обновила исторический максимум, превысив 950 долларов за тысячу кубометров. За торговый день среды стоимость энергоресурса взлетела на 20%. Однако уже в четверг цена скорректировалась вниз.