МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы после открытия растет на 4%, находится на уровне 797 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Эксперт рассказал, когда ждать снижения цен на газ в Европе

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги незначительным снижением, а в 9.44 мск находилась на уровне 797 долларов за 1 тысячу кубометров.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться, на торгах в четверг в моменте превышала 850 долларов за 1 тысячу кубометров, а по итогам торгов снизилась до 764 долларов. При этом в ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска "Северного потока 2".