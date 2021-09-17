МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы после открытия растет на 4%, находится на уровне 797 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги незначительным снижением, а в 9.44 мск находилась на уровне 797 долларов за 1 тысячу кубометров.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться, на торгах в четверг в моменте превышала 850 долларов за 1 тысячу кубометров, а по итогам торгов снизилась до 764 долларов. При этом в ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара.
Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска "Северного потока 2".
https://1prime.ru/gas/20210917/834726732.html
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