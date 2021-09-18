МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Последние недели на рынке была паника из-за низкого уровня запасов, скорого конца сезона закачки и проблем с генерацией электричества в Европе в целом. Однако пик цен на газ на сегодняшний день уже пройден или можно сказать что практически пройден. Такое мнение высказал в своем комментарии агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман.
Он отметил, что длительность ценового безумия будет определяться ближайшим отопительным сезоном.
"Если зима вновь окажется холодной, то к весне запасы газа могут почти обнулиться, а цены остаться выше 400-500 долларов за тысячу кубометров. Однако если зима будет мягкой, цены стабилизируются ближе к диапазону 250-300 долларов за тысячу кубометров", — объяснил Кауфман.
Аналитик также отметил, что "долгосрочно высоких цен на газ и дефицита ожидать не стоит, поскольку в ближайшие годы крупнейшие производители СПГ, такие, как Катар, РФ и США, планируют значительно нарастить объёмы производства, что вполне позволит удовлетворить спрос".
https://1prime.ru/gas/20210918/834734272.html
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