МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Последние недели на рынке была паника из-за низкого уровня запасов, скорого конца сезона закачки и проблем с генерацией электричества в Европе в целом. Однако пик цен на газ на сегодняшний день уже пройден или можно сказать что практически пройден. Такое мнение высказал в своем комментарии агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман. В Европе оценили уровень заполнения хранилищ газом

Он отметил, что длительность ценового безумия будет определяться ближайшим отопительным сезоном.

"Если зима вновь окажется холодной, то к весне запасы газа могут почти обнулиться, а цены остаться выше 400-500 долларов за тысячу кубометров. Однако если зима будет мягкой, цены стабилизируются ближе к диапазону 250-300 долларов за тысячу кубометров", — объяснил Кауфман.

Аналитик также отметил, что "долгосрочно высоких цен на газ и дефицита ожидать не стоит, поскольку в ближайшие годы крупнейшие производители СПГ, такие, как Катар, РФ и США, планируют значительно нарастить объёмы производства, что вполне позволит удовлетворить спрос".