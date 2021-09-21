МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий немецкие фирмы, работающие со странами Восточной Европы и Россией, не ожидает, что газопровод "Северный поток-2" в ближайшее время поможет решить проблемы с ростом цен на газ в Европе, поскольку необходимо тщательно соблюсти процедуру сертификации по правилам ЕС.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября — почти на 12%. В Польше связали "Северный поток-2" с ростом цен на газ

Ряд немецких СМИ со ссылкой на порталы для потребителей также сообщили, что половина домохозяйств в Германии использует для отопления газ, и рост цен для них может быть особо ощутим этой зимой. В частности издание Bild сообщило, что 50 энергетических компаний уже объявили или намерены объявить о повышении цены на газ для потребителей.

"Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.

"Не ожидаем, что трубопровод "Северный поток-2", проходящий по дну Балтийского моря, поможет в ближайшее время облегчить ситуацию. Этот проект должен быть сертифицирован по правилам ЕС и совершенно независимо от текущей ценовой ситуации. В этом вопросе тщательность важнее спешки", — говорится в заявлении председателя комитета Оливера Гермеса.

По его словам, операторы заинтересованы в том, чтобы миллиардный проект получил неоспоримое юридическое одобрение. Он также отметил, что "Газпром" выполняет все договоренности по поставкам, а российский трубопроводный газ выгоднее, чем газ на спотовых рынках.

При этом он высказал мнение, что "Газпром" по возможности мог бы предложить дополнительные объемы поставок, "чтобы ситуация на рынках стала более спокойной".

Гермес отметил, что высокие цены на газ в долгосрочной перспективе не отвечают интересам "Газпрома" из-за растущей конкуренции со стороны поставщиков СПГ и других энергоносителей.

Гермес обращает внимание, что колоссальный рост цен на газ после падения в 2020 году можно объяснить рядом причин.

"Наряду с восстановлением мировой конъюнктуры, это можно объяснить рядом других причин, например, необходимостью технического и ремонтного обслуживания европейских трубопроводов, а также большим спросом на газ в Азии", — говорится в заявлении.

Помимо этого, в своем заявлении Гермес поддержал усилия правительства ФРГ, направленные на то, чтобы транзит российского газа через Украину продолжился после 2024 года.

Газопровод "Северный поток-2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Его строительство было завершено 10 сентября. Nord Stream 2 AG будет грозить наказание, если "Северный поток-2" будет запущен до сертификации компании как независимого оператора, отмечало Федеральное сетевое агентство Германии.