Цена газа в Европе снизилась почти на 4%, до $876 за 1 тыс кубов
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила торги вторника снижением на 3,8% после роста более чем на 10% днем ранее, составила 876 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по итогам торгов снизилась почти на 4%, до 876 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом в течение дня цены достигали 920 долларов за тысячу кубометров и корректировались до почти 850 долларов.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября — почти на 12%.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток-2".
https://1prime.ru/gas/20210921/834754998.html