МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила торги вторника снижением на 3,8% после роста более чем на 10% днем ранее, составила 876 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Бизнес ФРГ рассказал об ожиданиях по ценам на газ

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по итогам торгов снизилась почти на 4%, до 876 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом в течение дня цены достигали 920 долларов за тысячу кубометров и корректировались до почти 850 долларов.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября — почти на 12%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток-2".