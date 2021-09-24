МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов пятницы продемонстрировала небольшое снижение, в пределах 1%, и колеблется у уровня, близкого к 840 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Приднестровье не отказывается от своего долга за российский газ

Так, стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по данным на 9.27 мск снижается на 0,4%, примерно до 836 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне 844 долларов за тысячу кубометров, расчетная цена составила 843 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а на торгах 15 сентября стоимость фьючерса уже подскакивала до исторического рекорда выше 960 долларов за тысячу кубометров.