МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Венгрия видит в России надежного энергетического партнера несмотря на снижение объема поставок газа по новому контракту, прокомментировал РИА Новости эксперт Института развития технологий топливно-энергетического комплекса (ИРТТЭКа) Дмитрий Коптев. Берлин заявил об исполнении "Газпромом" обязательств по поставкам газа

Глава МИДа Венгрии ранее рассказал РИА Новости о том, что страна собирается в понедельник подписать с "Газпромом" контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.

"Сам факт заключения долгосрочного контракта показывает, что Россия рассматривается в Будапеште как надежный партнер и поставщик топлива", — считает эксперт.

Коптев обратил внимание, что новый договор предполагает значительно меньший объем поставок по сравнению с предыдущим. Так, в 2019 году Венгрия получила более 11 миллиардов кубометров российского газа, и даже в кризисном 2020 году в страну было поставлено 8,6 миллиарда кубометров. Сейчас же речь идет о снижении почти в два раза. Он объяснил изменения двумя причинами. Молдавия надеется продлить контракт с "Газпромом" на прежних условиях

"Первая – Венгрия стремится диверсифицировать источники поставок. В частности, страна рассчитывает получать азербайджанский газ по Южному газовому коридору и проектируемому Ионически-Адриатическому газопроводу", — привел пример эксперт.

Вторая причина более низких объемов долгосрочных контрактных обязательств может быть связана, по его словам, с желанием компании сбалансировать уровень запасов газа в хранилищах Европы и избежать ситуации "чрезмерного" накопления газа, как это было в прошлом году.