МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергобезопасности Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае, российская сторона была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия никогда не использует газ как оружие, чтобы кого-то наказывать, включая Украину.

РИА Новости напоминает, что ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован долгосрочным соглашением между венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Эксперт предположил, когда снизятся цены на газ в Европе

"Это не так. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, интересах народа, интересах нашей страны для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе", — отметил Песков журналистам, отвечая на вопрос, что бы он ответил критикам Москвы и Кремля на то, что раз Венгрия будет получать российский газ по маршруту значительно длиннее, чем прямые поставки через Украину, то это доказывает тезис о том, что Россия и "Газпром" используют голубое топливо в качестве оружия, чтобы наказать Украину.

По мнению Пескова, "использование газа в этом режиме также полностью соответствует интересам потребителей в Европе и интересам стран, которые предоставляют возможности транзита в случае, если этот транзит экономически выгоден и целесообразен".

Представитель Кремля также подчеркнул, что "заключенный с РФ газовый контракт гарантирует Венгрии надежные и ритмичные поставки газа, ничьи права и международные нормы он не нарушает и вряд ли кто-то, включая Украину, имеет право вмешиваться в торгово-экономические связи".

Напомним, что Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.

Резкая реакция Киева на контракт, по словам Пескова, не требует ответных действий.

"Подобная реакция не требует каких-либо ответных действий. Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам", — сказал Песков журналистам.

Он также особо подчеркнул, что контракт не нарушает ничьи права. "Ничьи права здесь не нарушаются, никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются, и вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений", — отметил Песков.

Помимо этого, как сказал представитель Кремля, власти России не видят оснований для "истеричных реакций" Украины по поводу газового контракта России и Венгрии.

Дело в том, что ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован долгосрочным соглашением между венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией "Газпром", аналогичный шаг предпринял МИД Украины, вызвав посла Венгрии. "Газпром недра" прогнозируют прирост запасов газа в 2021 году

"Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия. Абсолютно нет никакого места для критики и, конечно, не должно быть места для таких истеричных реакций", — сказал Песков журналистам.

Было также заявлено, что Россия неоднократно озвучивала готовность обсуждать продолжение напрямую закупок газа Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что "готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста и также на различном уровне представителями российской стороны".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что "Газпром" готов рассматривать новые долгосрочные контракты с повышенными объемами поставок для удовлетворения потребностей Европы.

"Мы, безусловно, наблюдаем за тем, как развивается спотовый рынок в Европе. Специалистам абсолютно понятны те факторы, которые давят на цену, приводя к такому скачкообразному росту. Это объективные факторы, нам всем придется с ними дальше сталкиваться. В свою очередь мы уже говорили, что "Газпром" близок в эти дни к историческому рекорду по объемам поставок природного газа европейским потребителям", — сказал он.

"("Газпром") работает на максимум и готов рассматривать новые контракты, долгосрочные контракты, с повышенными количествами, с тем, чтобы удовлетворять растущие потребности европейских потребителей в природном газе", — добавил Песков.