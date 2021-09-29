МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги среды на уровне примерно 955 долларов, в течение дня демонстрировала устойчивый рост и в 18.13 мск достигла рекордных 1064 долларов, что на 10% выше расчетной цены вторника.

Прошлый исторический максимум был достигнут на торгах 28 сентября — выше 1040 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 940 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 960 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.