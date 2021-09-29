МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum подписала соглашение с китайской государственной нефтегазовой корпорацией China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) сроком на 15 лет о поставке 3,5 миллиона тонн природного газа (СПГ) в год, сообщает Qatar Petroleum.

"Qatar Petroleum вступила в долгосрочное соглашение о купле-продажи со CNOOC Gas and Power Trading & Marketing Limited, дочерней компанией China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), о поставке 3,5 миллиона тонн СПГ в год в течение 15 лет начиная с января 2022 года", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что первая партия СПГ Qatar Petroleum была поставлена китайской компании в сентябре 2009 года. По состоянию на август 2021 года Катар отправил в Китай около 715 грузовых судов с СПГ, из которых 270 (или более 24 миллионов тонн СПГ) были доставлены CNOOC.

Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение; инвестирует в СПГ и возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия. Катар — ведущий производитель СПГ в мире.

CNOOC — третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира — в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая.