МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Рекордный рост цен на энергоносители в Европе, в частности газ, мешает "посковидному" восстановлению экономики континента и подчеркивают важность применения сбалансированного подхода к энергопереходу, считают эксперты Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

"Рекордный рост цен на энергоносители в Европе мешает восстановлению экономики после COVID-19, учитывая и без того подавленные доходы домохозяйств, но теперь еще и при повышенном внимании общественности к климатической политике ЕС и зарождающемуся европейскому переходу на "зеленую" энергию", — пишут эксперты ФСЭГ.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Эксперты ФСЭГ в своем обзоре напоминают, что стоимость газа в Европе ранее впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров и продолжает расти. Цена фьючерсов на газ в Европе вновь превысила $1000 за тысячу кубометров

Такая динамика связана с возросшим спросом на фоне "постковидного" восстановления, обеспокоенностью за достаточность поставок в преддверии зимы, отставанием в закачке газа в ПХГ (текущий уровень на 15% ниже среднего за последние пять лет), а также ростом цен на других энергорынках — на нефть и уголь.

"Сейчас мировые рынки охвачены опасениями по поводу зимнего скачка цен на природный газ. Если температура зимой будет ниже средних значений, то это может спровоцировать еще большую волатильность цен в Европе. Любой дальнейший рост будет перекладываться на стоимость коммунальных услуг, что уже давит на европейских потребителей, так как газ широко используется для отопления, готовки и производства электроэнергии", — отмечают во ФСЭГ.

В организации также подчеркивают, что в рамках усилий по энергопереходу европейские компании обязаны продолжать покупать и продавать разрешения на выбросы CO2 (квоты Системы торговли выбросами ЕС, EU ETS).

При этом быстрое восстановление экономики после COVID-19 вкупе с энергетическим кризисом спровоцировали удорожание этих квот с 34 евро заз тонну в январе до 65 евро в сентябре.

Этот рост обычно также перекладывается на потребителя, отмечают во ФСЭГ. Мгла наступает. Энергокризис расползается по миру и ищет новые жертвы

"Эти события, которые, к сожалению, затрагивают все слои общества, все еще не оправившиеся от разрушений, вызванных COVID-19, подтверждают давнюю позицию ФСЭГ в отношении сбалансированного подхода к осуществлению энергоперехода. ФСЭГ… призывает к инклюзивному доступу к современным источникам энергии и подчеркивает, что энергетическая безопасность должна быть главным пунктом мировой повестки", — резюмируют эксперты.

Организация в этой связи подчеркивает фундаментальную роль долгосрочных контрактов на поставку газа с привязкой к ценам на нефть, которые обеспечивают стабильность инвестиций в газовые проекты, в отличие от спотовых поставок.

"Такой принцип создает прочную опору, в первую очередь, для покупателей, а также защищает поставщиков от волатильности цен. К примеру, долгосрочные контракты в портфеле Катара занимают 60%. Алжир, Россия и другие члены ФСЭГ также отдают им предпочтение… Это, безусловно, один из способов обеспечить бесперебойные поставки газа во все части мира и избежать газового кризиса в будущем", — заключаются в обзоре.