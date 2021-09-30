МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну заявил в четверг, что контракт на поставку газа из России в республику продлен до конца октября.

"Переговоры о поставках природного газа в Молдавию продолжаются. Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и "Газпромом" на 1 месяц", — написал Спыну на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в течение этого месяца Молдавия будет получать газ на прежних условиях.

Летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Срок действия льготного контракта на поставку газа в Молдавию истекал 30 сентября.