Россия продлила газовый контракт с Молдавией до конца октября
Вице-премьер Молдавии Спыну: контракт на поставку газа из России продлен до конца октября
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну заявил в четверг, что контракт на поставку газа из России в республику продлен до конца октября.
"Переговоры о поставках природного газа в Молдавию продолжаются. Чтобы не прерывать поставку газа на короткий срок, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между Молдавией и "Газпромом" на 1 месяц", — написал Спыну на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что в течение этого месяца Молдавия будет получать газ на прежних условиях.
Летом 2020 года "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Срок действия льготного контракта на поставку газа в Молдавию истекал 30 сентября.
https://1prime.ru/gas/20210930/834839643.html
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