МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский сделал серьезную ошибку, отказавшись заключить с Россией прямой контракт на поставки газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева в эфире телеканала "НАШ".

Он считает, что российское руководство продолжает "давать посылы" о том, что предложение о прямых поставках еще действует, но украинский лидер игнорирует эти сигналы. Названы последствия ядерного удара Европы по России

"Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов", — отметил Мураев.

Он уверен, что это проблема киевских властей, которым придется искать, где занимать деньги.

"Какое бы решение ни было, в итоге за все заплатит народ Украины. <…> Это преступление. Безопасность жизнедеятельности — это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление", — сказал политик.

Мураев высказал предположение, что Киеву будет сложно найти кредиторов, так как те опасаются, что "народ Украины может вывалить на улицу".

Помимо этого, политик сказал, что Зеленскому наверняка придется понести ответственность за высокие цены на газ для населения.