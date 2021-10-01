КИЕВ, 1 окт — ПРАЙМ. Условия транзитного контракта позволяют "Газпрому" приостановить транзит газа в Венгрию через Украину, написал глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook. "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

Утром в пятницу "Оператор ГТС Украины" заявил, что "Газпром" с 1 октября приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины, несмотря на забронированные мощности для транзита.

"Газпром" имеет такое право по контракту — не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати")", — заявил Витренко.

При этом, по его мнению, приостановка транзита является демонстрацией того, что случится после запуска "Северного потока 2".