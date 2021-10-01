МАДРИД, 1 окт — ПРАЙМ. Евросоюз должен выработать совместную стратегию закупки газа, как это удалось сделать с вакцинами от ковида, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Сербская госкомпания обсуждает с "Газпромом" новый долгосрочный контрат

"Одно из предложений, которые мы представили Европейской комиссии и всем странам-членам, мы сказали: если это сработало с совместной закупкой вакцины, почему мы не усиливаем наш потенциал переговоров, проводя совместную закупку и (создавая – ред.) стратегический резерв газа в Европе?" — сказал Санчес на форуме, который проходит в испанской Понтеведре. В нем принимает участие премьер Португалии Антониу Кошта.

По словам главы испанского правительства, повышение цен на энергоносители касается не только этих двух стран, но и всей Европы, и "насколько он понимает Европейский союз" — его идея в совместных действиях для усиления стратегической независимости региона.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Сегодня цена фьючерсов после открытия торгов приближалась к рекордным 1200 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.