МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Проблема дефицита природного газа в Европе и спровоцированных этим рекордно высоких цен носит политический характер — страны региона при желании могут возобновить разработку закрытых газовых месторождений, заявил РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич.

"Проблема природного газа в Европе носит скорее политический, чем коммерческий характер. Европа могла бы вновь открыть свои закрытые газовые месторождения. Европейские страны также могли бы разрешить вести добычу методом гидроразрыва. Все это не коммерческие решения", — сказал Терзич.

Он также отметил, что правительства многих стран региона рассматривают вопрос импорта газа из России через призму политики и безопасности, несмотря на успешный многолетний опыт российско-европейского сотрудничества на данном направлении. В качестве примера он упомянул, что вопрос поставок российского газа через Украину уже долгое время рассматривается "как политический, а не как коммерческий".

Если деловые интересы возобладают, РФ останется ценным и надежным поставщиком природного газа в Европу, полагает бывший американский политик.

"В целом, я могу предположить, что Европа будет получать весь необходимый ей газ по конкурентным ценам на различных рынках", — считает Терзич.

Собеседник агентства указал на привлекательность европейского рынка для производителей природного газа из США из-за сохраняющихся в этом регионе рекордных или близких к рекордным цен.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. К концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

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