МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Новые соглашения "Газпрома" о поставках газа в Венгрию не через территорию Украины означают не только уменьшение возможности виртуального реверса газа, но и сокращение возможностей получать необоснованные доходы за неосуществленный по факту транзит газа, сказал доктор экономических наук, профессор, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт" Андрей Конопляник.

С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиарда в год через Австрию.

Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова 30 сентября заявила, что Украина потеряла возможность виртуального реверса газа со стороны Венгрии после прекращения "Газпромом" транзита в этом направлении через украинскую ГТС; импорт будет переориентирован на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией.

"Виртуальный реверс может осуществляться только лишь тогда, когда есть мощный поток газа в одном направлении. И дальше получается, что если этого потока газа нет, то никакие реверсные поставки невозможны, потому что становится невозможным взаимозачет", — сказал Конопляник в эфире телеканала "Россия 24". "Готовились неделю": Украина открыла сезон газовых провокаций

Эксперт обратил внимание, что все годы использования схемы виртуального реверса Киев фактически получал необоснованные доходы за осуществленный не в полном объеме транзит газа, т.к. часть поставляемого продукта отбиралась из трубы сразу после входа в ГТС Украины.

"Когда есть этот самый виртуальный реверс, это значит, что мы платим за транзит гораздо больше, чем осуществляется работа по этому транзиту… Поскольку на Украине основные потребители на востоке, газ отбирается из транзитной трубы, и тогда гораздо меньшее количество газа поставляется через территорию Украины на эти 1200 километров", — сказал Конопляник.

"Мы платим за те объемы газа, которые пришли на восточную границу Украины, но реально прокачаны до западной границы гораздо меньшие объемы", — добавил он.

Эксперт отметил, что реакция Киева на соглашения о поставках газа в Венгрию по обходному маршруту означает понимание того, что уменьшаются возможности для реверса, но одновременно и "сокращаются возможности получать необоснованные доходы за неосуществленный транзит".